Moet Van der Poel vrezen? Jorgenson verklapt hoe Visma-Lease a Bike hem wil kloppen

Mathieu van der Poel wordt opnieuw een grote concurrent van Visma-Lease a Bike in het klassieke voorjaar. Matteo Jorgenson verklapt dat de ploeg nu veel beter voorbereid is om de Nederlander te kloppen.

In de E3 Saxo Classic moest Visma-Lease a Bike vorig jaar het hoofd buigen voor Mathieu van der Poel. Wout van Aert werd derde, Matteo Jorgenson vijfde. Ook in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix won Van der Poel.

De Nederlander wil dit jaar opnieuw scoren in de monumenten, maar daar wil Visma-Lease a Bike een stokje voor steken. De Nederlandse ploeg gaat uit van eigen sterkte, maar heeft ook niets aan het toeval overgelaten om Van der Poel te kunnen kloppen.

Kan Visma-Lease a Bike Van der Poel kloppen?

"We hebben heel veel tijd en energie gepompt in het uitzoeken wat we tegen hen kunnen doen", zegt Jorgenson bij HLN. "Veel details kan ik daar niet over kwijt, maar het ging vooral over hóe onze rivalen koersen, in het bijzonder Van der Poel."

Visma-Lease a Bike heeft vooral gekeken wat Van der Poel beter doet dan hen en daaruit probeert de ploeg dan te leren. Maar Jorgenson weet ook dat Visma-Lease a Bike ook zelf iets zal moeten doen om Van der Poel en Pogacar te kloppen.

"Als ik ga zitten wachten in het wiel van Pogacar en Van der Poel tot de laatste keer Kwaremont, zal ik ze niet kloppen. Maar om te kunnen anticiperen heb je numerieke kracht nodig. Jongens die vroeg gaan, anderen die zich sparen."