Wielrenner legt zijn ziel volledig bloot en doet een emotionele bekentenis over zijn liefdesleven

De buitenwereld is vaak niet enkel geïnteresseerd in de prestaties van een wielrenner maar ook in wat er privé speelt. Harrie Lavreysen heeft er geen probleem mee om hier open kaart over te spelen.

De Nederlandse baanwielrenner was te gast in het online programma Open Casa en gaf daar een update van zijn liefdesstatus. "Ik heb een hele lange relatie gehad van meer dan tien jaar. Maar we zijn nu al een jaartje uit elkaar", vertelt de pistier over zichzelf en zijn ex Noor. De breuk hakte er zwaar in. "Vooral omdat we elkaar al zo lang kenden."

"Ik ben zeker wel emotioneel geweest, maar ik heb niet op de bank zitten huilen", verduidelijkt de 28-jarige renner. "Maar we hebben daarna nog wel veel contact gehad en we zijn heel goed uit elkaar gegaan, niks aan de hand verder." Het wordt niet simpel om te evenaren wat hij met Noor had. "Ik weet ook niet of ik zoiets nog met iemand anders kan opbouwen. Dat lijkt me heel lastig."

Meer interesse sinds olympische titels

Lavreysen heeft de knop ondertussen omgedraaid en wil het dus wel nog een keer proberen. Hij kan ook op meer vrouwelijke aandacht rekenen sinds hij op de Olympische Spelen liefst drie keer goud veroverde. "Dat verschil is wel te merken." Vindt hij het dan spannend om opnieuw te daten? "Ja, om echt serieus te daten wel", geeft hij toe.

Hij is niet echt op zoek naar een nieuwe liefde omdat hij het met zijn sport wel druk genoeg heeft. Maar als de klik er is, staat hij open voor een nieuwe relatie. Heeft hij dan een bepaald type? "Ik moet wel zeggen dat ik het aantrekkelijk vind als iemand ook goed sport. Omdat je dan begrijpt wat voor offers je allemaal moet brengen", verklaart Lavreysen.

Zestienvoudig wereldkampioen

Het zou ons dus niet verbazen moest hij in de toekomst een koppel vormen met een topsportvrouw. En zoniet moet hij er zich maar op richten om knalprestaties op de piste te blijven leveren. In totaal is Harrie Lavreysen zestienvoudig wereldkampioen.