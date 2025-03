Wout van Aert gaat maar door en verzaakt niet aan datgene waar hij deze winter veel aandacht aan moest schenken

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert heeft een belangrijke les onthouden van afgelopen winter. Naast alle andere oefeningen is het handig om op tijd de loopschoenen eens van stal te halen.

Van Aert is toch een wielrenner en geen atleet die op de piste rondjes loopt, horen we u denken. Desondanks is het een trend van de laatste jaren dat renners alsmaar vaker ook looptochten afleggen. Het zou goed zijn om blessures te voorkomen en ook zorgen voor een betere recuperatie. Wout van Aert doet er dan ook graag aan mee, als de omstandigheden het toelaten tenminste.

Voorbije winter bleek hij nog met een loopachterstand te kampen op het moment dat hij eigenlijk zijn veldritseizoen wou aanvatten. Door zijn zware knieblessure die hij opliep in de Vuelta van vorig jaar lag zijn focus haast enkel en alleen op zijn revalidatie. Die sleepte langer aan dan verwacht. Dan is het logisch dat Van Aert elke seconde die hij had op de fiets wou spenderen om geen conditionele achterstand op te lopen.

Looptocht in Spanje voor Van Aert

Plots werd hij er dan mee geconfronteerd dat hij nog wel enkele looptrainingen kon gebruiken en die heeft hij dan ook ingelast. Van Aert heeft zich dit zodanig ingeprent dat hij ook nu nog aan hardlopen doet als zijn agenda dat toelaat. Op stage in Spanje is die mogelijkheid er zeker. Zondagochtend is hij dan ook nog eens vijf kilometer gaan lopen, blijkt uit het Strava-account van Wout van Aert.

“Ram bam bam warm-up”, zo pepte Van Aert zich op om er meteen even in te vliegen. Het is een looptochtje geworden van 26 minuten langs Portillo Alto. Onlangs had Wout van Aert ook nog het nieuws gehaald met een zware fietstraining van meer dan zeven uur, met de nodige hoogtemeters, aan de zijde van zijn ploegmaat Tiesj Benoot. Ook de fiets heeft Van Aert sindsdien nog een keer van stal gehaald.

Van Aert ging zaterdag losfietsen

Van Aert heeft gisteren ook nog een fietstocht afgewerkt van iets meer dan 40 kilometer door het Nationaal Park van de Teide. Dit heeft hem dan weer iets meer dan een uur en twintig minuten beziggehouden. "Gadget Goswin", schreef WVA erbij.