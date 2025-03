Fem van Empel helpt gevallen landgenote, maar is ook streng: "Kan ik echt niet begrijpen"

Wereldkampioene veldrijden Fem van Empel heeft zich zondag getoond in de Trofeo Alfredo Binda. De Nederlandse zat in de vlucht van de dag, maar kwam met de schrik vrij in een afdaling.

Voor Fem van Empel was de Trofeo Alfredo Binda nog maar haar tweede wedstrijd van het seizoen. De wereldkampioene veldrijden had al de Strade Bianche in haar benen, daar werd ze 31ste op bijna twaalf minuten van winnares Demi Vollering.

In de Trofeo Alfredo Binda zat Van Empel mee in de kopgroep. "Tijdens een afdaling, stak voor me een man de weg over", schrijft Van Empel op haar sociale media. "Ik kon hem net ontwijken, maar er waren een paar vrouwen die heel hard ten val kwamen."

"Ik ben gestopt en heb hen zo goed mogelijk proberen te helpen. Dit is onderdeel van de wielersport, maar hoe dit kon gebeuren, kan ik echt niet begrijpen. Ik wens alle meiden een spoedig herstel", besloot Van Empel nog.

De Jong bedankt Van Empel voor de zorgen

Een van de gevallen vrouwen is de Nederlandse Thalita de Jong. Zij liep bij haar valpartij een sleutelbeenbreuk op en moet wellicht een kruis maken over de rest van het voorjaar. De Jong bedankte Van Empel wel voor de hulp.

De zege in de Trofeo Alfredo Binda was voor de derde keer in vier jaar voor Elisa Balsamo. Zij won in de sprint voor Blanka Vas en toptalent Cat Ferguson. Justine Ghekiere was de beste Belgische op de 17de plaats.