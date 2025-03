Dopingzondaar en ex-Visma-renner staat voor zijn rentree in het peloton

De dopingschorsing van de Duitser Michel Hessmann (23) zit er bijna op. Deze week maakt hij na meer dan anderhalf jaar zijn rentree in het peloton.

Het WK in Glasgow begin augustus 2023 was tot nu toe de laatste wedstrijd van de Duitser Michel Hessmann. Maar in juni van dat jaar werd hij competitie betrapt op een vochtafdrijvend middel, wat op de verboden lijst staat van het WADA.

Er werd aangenomen dat Hessmann wellicht een vervuild medicijn had geslikt en hij trof ook een schikking met het WADA, het wereldantidopingagentschap. Hessmann mocht tot 14 maart 2025 niet meer koersen.

Hessmann aan de start in Milaan-Turijn

Zijn schorsing is dus afgelopen, waardoor Hessmann dus weer in actie mag komen. Zijn nieuwe ploeg Movistar brengt Hessmann woensdag aan de start van Milaan-Turijn, een eendagskoers in Italië.

Hessmann tekende begin januari al een contract bij Movistar, nadat zijn contract bij Visma-Lease a Bike eind vorig jaar afliep. "Het betekent veel dat ik bij Movistar kan tekenen. Ik ben enorm dankbaar dat ze mij de kans geven om mezelf te bewijzen", zei Hessmann in januari.

"Mijn doel is om de leiders van het team te helpen op ieder terrein, maar vooral in rittenkoersen, zoals ik deed in de Giro. Daarnaast hoop ik mezelf verder te ontwikkelen en in de toekomst zelf resultaten te rijden."