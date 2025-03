Het hoeft al niet meer voor haar: stapt Tom Boonen nog in het huwelijksbootje met Wiebeke?

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Zo'n drie jaar is Tom Boonen ondertussen samen met zijn vriendin Wiebeke De Wachter. De twee stapten nog niet in het huwelijksbootje, maar zal het er ook van komen?

Begin 2023 raakte bekend dat Tom Boonen na 20 jaar niet meer samen was Lore Van de Weyer, met wie hij een tweeling Valentine en Jacqueline (10) heeft. Boonen had ook al een nieuwe vriendin, de 14 jaar jongere Wiebeke De Wachter.

Ondanks het leeftijdsverschil klikt het wel tussen de twee. "Tom is een super lieve man. Hij heeft humor en hij gooit er aan de lopende band creatieve ideeën uit. Maar waar de chemie is ontstaan? Dat weet ik niet. Tom zal hetzelfde zeggen", zegt De Wachter bij HUMO.

Nog geen huwelijksaanzoek van Boonen

De liefde is groot tussen Boonen en De Wachter, die intussen zo'n drie jaar samen zijn. Zij ziet zich dan ook oud worden samen met Boonen. "Ja. Zonder twijfel. Tom is een blijvertje. Ik hoop dat we gezond en gelukkig mogen blijven."

Van een huwelijksaanzoek van Boonen is voorlopig nog geen sprake. "Hij heeft al zoveel moppen gemaakt over trouwen dat het voor mij al niet meer hoeft (lacht)", zegt De Wachter echter.

De tweeling Valentine en Jacqueline moedigen hen echter aan om toch in het huwelijksbootje te stappen. Zij willen graag bruidsmeisjes zijn voor Boonen en De Wachter, dus wie weet in de toekomst.