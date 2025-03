Lefevere blikt nog eens terug op verzuurde relatie met Alaphilippe: "Mag de waarheid niet zeggen"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Julian Alaphilippe vertrok na elf jaar bij Soudal Quick-Step en rijdt nu voor het Zwitserse Tudor Pro Cycling. De relatie met Patrick Lefevere was verzuurd de laatste jaren.

Na zijn tweede wereldtitel op rij in 2021 kreeg Julian Alaphilippe een stevige contractverlenging bij Soudal Quick-Step. De Fransman haalde daarna, onder meer door valpartijen en blessures, echter nooit meer zijn oude niveau.

Patrick Lefevere uitte dan ook vaak kritiek op Alaphilippe, net omdat hij niet meer naar waarde presteerde voor zijn stevige contract. "Daar ben ik misschien iets te ver in gegaan, maar het was wel de waarheid", zegt Lefevere bij Speed On Wheels.

"Maar je mag de waarheid niet zeggen. Julian werd heel dik betaald, echt heel dik. Dan vind ik – als je twee jaar echt niet presteert en je weet wat er speelt buiten de koers – dat je er iets van moet zeggen."

Gebroken relatie tussen Lefevere en Alaphilippe

"Deed het pijn? Ja, omdat je weet: ik betaal zoveel, maar het komt er niet uit. Met een deel van het geld had ik ook een andere renner kunnen aantrekken. Je moet toch duidelijk zijn. Als je zoveel kwijt bent aan een renner, kun je een andere coureur niet kopen."

Toen duidelijk werd dat Alaphilippe zou vertrekken, was het ook op. "Op een bepaald moment zit je toch wel af te tellen. Dat je denkt: pfoe, oké, ik ben er vanaf. We hebben nog wel met elkaar gesproken, maar ja… Je voelt wel dat er iets gebroken is."