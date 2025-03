Roodhooft is heel helder: Van der Poel heeft maar één manier om Pogacar te kloppen

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Zaterdag staat een eerste clash van het seizoen op het programma tussen Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar in Milaan-Sanremo. Bij Alpecin-Deceuninck hebben ze er vertrouwen in.

Milaan-Sanremo wordt de 19de eendagskoers waar Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar samen aan de start staan. Het staat voorlopig 9-9 tussen de twee laatste wereldkampioenen qua onderling resultaat.

Van de laatste vijf eendagskoersen waar ze samen aan de start stonden won Pogacar er drie: de Ronde van Vlaanderen in 2023 en vorig jaar Luik-Bastenaken-Luik en het WK. Pogacar werd ook derde in Milaan-Sanremo, Van der Poel tiende.

Geen schrik bij Van der Poel voor Pogacar

De laatste keer dat Van der Poel voor Pogacar eindigde was op het WK in 2023 in Glasgow, waar de Nederlander de wereldtitel pakte. Bij Alpecin-Deceuninck hebben ze echter geen schrik om het dit voorjaar op te nemen tegen Pogacar.

"Mathieu wil winnen en om te winnen, moet je de sterkste renners verslaan. Twee jaar geleden was hij niet in staat om Pogacar te volgen op de Oude Kwaremont, dus om te winnen, moet zijn vorm op die bewuste dag enorm goed zijn", zegt Christoph Roodhooft bij Daniel Benson.

Zaterdag is er dus eerst Milaan-Sanremo, waar Van der Poel beter hoopt te zijn dan vorig jaar. Toen werd hij tiende, maar zonder Tirreno-Adriatico in de benen. "We weten dat dat nodig zal zijn, bijvoorbeeld vanwege Pogacar", stelt Roodhooft.