Van Wilder (10de) beleefde "week van zijn leven" in Parijs-Nice, maar leerde ook waardevolle les

Bij afwezigheid van Remco Evenepoel mocht Ilan Van Wilder zijn kans gaan in Parijs-Nice. Met een tiende plaats in het eindklassement werd hij de beste Belg in de koers naar de zon.

Met een negende plaats in de slotrit naar Nice schoof Ilan Van Wilder nog op van de twaalde naar de tiende plaats in het eindklassement van Parijs-Nice. Voor de 24-jarige Belg een van zijn beste resultaten in de WorldTour. Volgens Van Wilder was het ook de zwaarste rittenkoers die hij ooit heeft gereden. Met temperaturen rond het vriespunt en zelfs smeltende sneeuw maakte de koers naar de zon pas in de slotrit zijn naam waar. Van Wilder tevreden met zijn tiende plaats in Parijs-Nice "Het was elke dag van start tot finish à bloc. Een mentale strijd, die ik niet verloren heb", zegt Van Wilder bij Sporza. In de slotrit kwam Van Wilder ook nog ten val door een renner van Alpecin-Deceuninck waardoor hij moest achtervolgen. Het kwam dus goed, waardoor Van Wilder tevreden kon terugblikken. Hij leerde er ook wel een duidelijke les. "Dat een klassementsman zijn niet hetzelfde is als een klassementsman ondersteunen." Nu kreeg Van Wilder dus zelf nog eens zijn kans en hij bedankte voor het vertrouwen van de ploeg. "Ik heb mijn kans gegrepen en kan niet anders dan tevreden zijn. Het was een super goede week."