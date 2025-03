Boeiende samenwerking! Sven Nys kan pronken met fantastisch nieuws en gaat hiervoor ook in zee met Niels Albert

Sven Nys heeft fantastisch nieuws te melden. Er moest heel wat werk verzet worden maar het Sven Nys Cycling Center is zo goed als nieuw na een grondige renovatie.

Het sportcentrum opent komende vrijdag opnieuw de deuren. Bezoekers zullen voortaan gratis terecht kunnen in het Sven Nys Cycling Center, dat negen jaar geleden geopend werd op de top van de Balenberg in Tremelo. Sinds november vorig jaar is het centrum dicht om te kunnen vernieuwen waar nodig. Het nut van het centrum wordt ook lichtjes anders.

Aangezien het Sven Nys Cycling Center voortaan in tegenstelling tot het verleden gratis toegankelijk zal zijn, wordt het een echte ontmoetingsplaats voor passanten. In plaats van de klassieke museumopstelling is nu gekozen voor meer dynamische expohoeken met tijdelijke tentoonstellingen. Zo zal er afhankelijk van de tentoonstellingen meer verandering in zitten.

Sven Nys in zee met Niels Albert Bike Store

Er is alvast een eerste tijdelijke expo uitgewerkt in samenwerking met KOERS, het museum van de wielersport uit Roeselare. In het vernieuwde gebouw kunnen bedrijven en organisaties ook evenementen of seminaries organiseren. Het parcours van de GP Sven Nys blijft toegankelijk voor fietsers en mountainbikers. Het verhuren van fietsen wordt gedaan door de Niels Albert Bike Store, de fietsenwinkel van Niels Albert.

Twee veldritlegenden slaan dus de handen in elkaar. Aan de Sven Nys Cycling Route, die reeds 90 kilometer lang was, is door Nys zelf nog 17 kilometer toegevoegd. "Het Hageland is gewoon een fantastische wielerstreek", laat Nys weten aan de pers. "Je fietst door de natuur, tussen de fruitboomgaarden, over korte en nijdige hellingen die elkaar heel snel opvolgen."

Sven Nys als ideale promoman

De tweevoudig wereldkampioen veldrijden is perfect geplaatst om reclame te maken voor de regio. "Eentonig wordt het in deze streek nooit."