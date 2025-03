Bram Tankink geeft de voorkeur aan wielerbeleving Van der Poel en deelt een prikje uit aan Van Aert: "Het nekt hem nu"

Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn veruit de meest populaire renners uit de Lage Landen. Bram Tankink geeft toch steeds meer de voorkeur aan hoe Van der Poel het wielrennen beleeft.

In een live podcast van RIDE Magazine, die te bekijken is op het YouTube-kanaal van WielerFlits, komt al snel ter sprake hoe anders Mathieu van der Poel en Wout van Aert aankijken tegen de beleving van de wielersport. Oud-wielrenner Bram Tankink krijgt als één van de gasten aan tafel de vraag welke van de twee renners hem het meest aantrekt.

"Uiteindelijk wel Mathieu van der Poel", kiest Tankink voor zijn landgenoot. "Zijn manier van koersen spreekt langzamerhand toch echt wel meer tot de verbeelding dan die van Van Aert, die altijd maar aan het geven is voor elke kilometerprijs. En het nekt hem nu. Dat zie je ondertussen wel." Tankink vindt dus dat Van Aert te veel energie verspeelt.

Valpartijen Van Aert verschrikkelijk

Een streng verdict. "Goed, hij heeft natuurlijk wel een paar verschrikkelijke valpartijen meegemaakt, maar dat is ook soms een gevolg van altijd maar op je limiet rijden. Mathieu kan gewoon achterover leunen en zeggen: "Vandaag even niet". Dat vind ik mooi. Je ziet steeds minder in de huidige sport dat je dat kan en mag, en dat het getolereerd wordt door de ploegleiding. Bij hem is dat zo."

Het is een heel ander verhaal bij Wout van Aert, maar ook bij de ploeg van Van Aert. "Bij Visma-Lease a Bike moet je elke dag het maximale geven en dat gaat gewoon niet altijd", oordeelt Tankink, die zelf nog reed voor LottoNL-Jumbo, één van de voorlopers van Visma-Lease a Bike. Bij de geel-zwarte formatie zullen ze misschien toch even schrikken van die commentaren.

Pieken van Van der Poel renderen

Van der Poel heeft de laatste jaren natuurlijk geweldige resultaten behaald in grote wedstrijden door te pieken naar die momenten. Het is ergens logisch dat die aanpak in zijn eigen land op gejuich wordt onthaald.