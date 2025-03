Herstelperiode brengt kleine opdoffer met zich mee voor Remco Evenepoel, andere Belg profiteert maar Van der Poel niet

Omdat Remco Evenepoel nog altijd in zijn herstelperiode, is er voor hem nog geen gelegenheid om punten te sprokkelen voor de UCI-ranglijst. Dat kost hem nu zijn tweede plaats.

De UCI heeft vandaag de nieuwe individuele ranking bekendgemaakt, met in de top tien vaak verschuivingen van één of maximaal twee plaatsen. Remco Evenepoel moet een plaatsje inleveren. In voorgaande jaren had hij op dit moment van het seizoen al een rittenkoers gereden. Dat is nu nog niet het geval, omdat hij nog altijd bezig is te herstellen na een val op training.

Het was onlangs een aangename verrassing dat Evenepoel zijn ploegmaats bij Soudal Quick-Step vergezelde tijdens de verkenning voor de Omloop. Dat betekent niet dat hij al klaar is om wedstrijden te rijden. Dat zal ten vroegste gebeuren in de Brabantse Pijl op 18 april. Nog exact een maand te gaan dus. Ondertussen is hij zijn tweede plaats op de UCI-ranglijst kwijt.

Philipsen springt over Evenepoel

Evenepoel kampeerde toch al een hele tijd op die tweede plek, maar moet die nu aan landgenoot Jasper Philipsen laten. De snelle man van Alpecin-Deceuninck doet haasje-over en heeft 5125 punten achter zijn naam. Evenepoel stelt het met 5064 punten. Dat zijn er nog altijd een pak minder dan de 12080 punten van Pogacar, die de ranglijst aanvoert.

Naast Pogacar is Mathieu van der Poel de enige die in de top vijf op zijn plek blijft staan. Van der Poel, de voorbije week actief in de Tirreno-Adriatico, heeft 4258 punten. Hij springt dus nog niet over Evenepoel en blijft vierde. De top vijf wordt vervolledigd door een nieuwe naam: Marc Hirschi. De Zwitser stijgt van positie 6 naar 5, ten koste van O'Connor.

Van Aert verliest twee plaatsen

Iets verderop in de ranglijst zijn er nog een aantal interessante verschuivingen. Tim Merlier is nu de derde beste Belg op de vijftiende plaats: hij maakt drie posities winst. Wout van Aert en Arnaud De Lie geven elk twee plaatsen toe: zij zijn respectievelijk zestiende en zeventiende.