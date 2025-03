Mag Philipsen nog hopen? "Ze zullen alles op Van der Poel zetten, hij is beter dan bij zijn zege twee jaar geleden"

Het werkt al enkele jaren bijzonder goed dat Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel samen in dezelfde ploeg zitten. Omdat Van der Poel niet te beroerd is om indien nodig de spurt aan te trekken voor Philipsen, krijgt die laatste ook nog genoeg kansen.

Zelfs in grote wedstrijden die ze allebei kunnen winnen. Milaan-San Remo, de klassieker die nu bijna voor de deur staat, is daar het beste voorbeeld van. Van der Poel won La Primavera in 2023 na een verschroeiende demarrage op de Poggio. Een jaar later was het de beurt aan Philipsen om te vieren. Beter kan je het als ploeg niet dromen.

De 'Vlam van Ham' hoopt wellicht op een herhaling van het scenario van 2024 maar Bradley Wiggins raadt hem aan daar niet te veel op te rekenen. De ex-Tourwinnaar heeft in de podcast The Move een helder standpunt ingenomen. "Ik denk dat Philipsen niet de kopman zal zijn maar alleen Van der Poel. Ze zullen alles op Van der Poel zetten, denk ik."

Voorbereiding Van der Poel geen toeval

Wiggins denkt niet dat Alpecin-Deceuninck veel energie zal besteden aan Philipsen in de finale. "Ze zullen niet te veel omkijken achter Philipsen, eerlijk gezegd. Dat Van der Poel meedoet aan al deze koersen, dient ergens toe." De Brit bedoelt dat Van der Poel voor zijn doen al behoorlijk veel gekoerst heeft in deze fase van het seizoen. Veel wedstrijden rijden is niet meteen de trend die VDP hanteert de laatste jaren.

Het heeft enkel nut als Van der Poel in Sanremo reeds zijn topvorm bereikt. Johan Bruyneel haalt zich nog voor de geest hoe de Nederlander het verschil maakte in 2023. "Dat was een indrukwekkende aanval. Mijn indruk, op basis van de Tirreno, is dat hij nu beter is. Hij heeft zijn eerste koers gewonnen en in de Tirreno heeft hij een paar keer getoond dat hij er echt voor gaat."

Van der Poel gebrand op Milaan-San Remo

Bruyneel spreekt zich niet specifiek uit over het kopmanschap bij Alpecin-Deceuninck maar zijn indruk is wel veelzeggend. "Van der Poel is gebrand op Milaan-San Remo", maakt Bruyneel zich sterk.