Sven Vanthourenhout gebruikt wat hij weet over Wout van Aert om zijn punt te maken: "Laatste tien jaar bijna altijd"

Sven Vanthourenhout kent Wout van Aert al heel lang heel erg goed. De cijfers van Van Aert gebruikt hij ook om een theorie te staven.

Vanthourenhout brengt zelf het thema aan tijdens de podcast Wuyts & Vlaeminck. "Wat mij bezighoudt en ook elk jaar terugkomt: is de winnaar van Milaan-San Remo iemand uit Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico, of is het iemand die zich thuis of op één of andere berg aan het voorbereiden is? Ik vind dat wel altijd interessant", bekent de oud-bondscoach.

Hij heeft er zijn werk van gemaakt om erachter te komen. "Als ik dan een beetje analyseer, merk ik dat renners die in de Tirreno zaten meer kilometers in de benen hebben en meer uren op de fiets hebben gezeten. Ze hebben ook meer hoogtemeters overwonnen. Renners uit Parijs-Nice zijn intenser aan het werk geweest. Ze hebben kortere etappes maar meer intensiteit voor de wielen geschoven gekregen."

Van Aert langer op de fiets dan renners in wedstrijd

Van Aert was in geen van beide wedstrijden te bespeuren want hij is op stage in Spanje. Hij plaatst veel van zijn trainingstochten op Strava en zo kunnen we ook veel te weten komen. "Als ik kijk naar Wout van Aert, die Milaan-San Remo niet rijdt maar zich wel ergens op aan het voorbereiden is, dan moet ik vaststellen dat hij de laatste week de meeste uren in het zadel heeft gezeten."

"Waar ik mee wil zeggen dat ook een Pogacar en Philipsen niet evenveel kilometers maar misschien wel evenveel uren in het zadel hebben kunnen zitten dan een renner uit de Tirreno", vervolgt Vanthourenhout. Zo verklaart hij waarom hij die cijfers van een renner die toch niet meedoet bovenhaalt. Voorts kan wat opzoekingswerk ook altijd helpen.

Van der Poel en Philipsen zijn deel van de redenering

"De laatste twee winnaars, zijnde Philipsen en Van der Poel, komen uit de Tirreno. Mohoric had geen van beide rittenkoersen gereden. Voorts komen we de laatste tien jaar wel altijd uit bij mannen uit de Tirreno", weet Vanthourenhout.