Zonneveld ziet een renner die aanval Van der Poel kan beantwoorden maar toch groot probleem heeft: "Dat is echt lastig"

Om een aanval van Van der Poel te beantwoorden, moet je al van sterke huize zijn. Thijs Zonneveld sluit niet uit dat Filippo Ganna dat op weg naar Sanremo wel doet, zoals hij dat ook al deed in de Tirreno. De grote vraag voor de Italiaan is: wat dan?

Met zijn tweede plaats in het eindklassement van de Tirreno-Adriatico heeft Ganna een grote indruk gemaakt op Zonneveld. "Hoe hij op een heel steil stuk Pidcock ging halen: dat vond ik echt heel indrukwekkend", zegt de Nederlander in de podcast In Het Wiel. "Ganna gaat echt heel dichtbij komen in Sanremo. Alleen geldt voor hem ook: hoe wint hij?"

Een echte spurter is Ganna immers niet, al moet zijn sprintsnelheid niet onderschat worden. "Hij is best wel snel aan de meet. Maar is hij zo snel dat ie gasten als Van der Poel en Matthews gaat kloppen? Dat denk ik weer niet. Als ik Pedersen was zou ik niet zomaar durven sprinten tegen Ganna. Hij is er heel erg mee bezig. Het is een koers die hij kan winnen. Alleen is het meest logische voor hem ook om proberen weg te rijden."

Kans bestaat dat Ganna niet lost

Zonneveld acht de kans reëel dat Ganna niet gelost wordt op de klimmetjes in Milaan-San Remo. "Ik denk dat hij bergop mee zou kunnen. We hebben gezien dat hij Van der Poel ging halen in de rit die Kooij won. Van der Poel ging hard aan en bleef daarna een beetje hangen. Ganna reed er toen vrij simpel naartoe. Dan dacht je: "Als dit straks op de Poggio gebeurt, zit Ganna boven gewoon mee in het wiel". En dan?"

Zelfs als Ganna dat lukt, wat al heel knap zou zijn, is de weg naar de overwinning nog niet vanzelfsprekend. "Het is niet iemand die zomaar eventjes veel wedstrijden afmaakt. Als hij dat moet doen tegen Van der Poel en Pidcock, die gewend zijn om wedstrijden af te maken, is dat echt wel lastig. En ze weten allemaal dat ze geklopt zijn als ze hem drie en een halve meter geven."

Ganna al een keertje tweede in Sanremo

Door zijn tijdritcapaciteiten weten de tegenstanders dat ze Ganna geen ruimte mogen geven. Toch is een sterk resultaat mogelijk in Sanremo. In 2023 klopte hij Van Aert en Pogacar in de sprint, maar Van der Poel was nog voorop.