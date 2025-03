Jasper Philipsen stopt zich niet weg in Nokere Koerse: "Maar het blijft opletten voor hem"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Geen Tim Merlier en een andere aankomst in Nokere Koerse. Iedereen kijkt naar Jasper Philipsen om de overwinning te pakken straks.

Jasper Philipsen bereidde zich niet voor met een rittenkoers vorige week en dat was gezien al het slechte weer een heel goede keuze van onze landgenoot.

Hij trok op stage richting de Spaanse zon. “Ik heb in Spanje de laatste accenten kunnen leggen, wat nodig was om top te zijn tot in Parijs-Roubaix”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

De Vlam van Ham rijdt vandaag een koers die hem op het lijf geschreven is door de wijziging van de aankomstplek. “Ik denk dat de vorige aankomst op Nokereberg met totaal niet lag. Ik viel ondanks enkele ereplaatsen altijd stil op de kasseien”, gaat hij verder.

“De nieuwe aankomst is heel eerlijk. Ik ben normaal gezien in goede vorm, maar het blijft opletten voor jongens als Arnaud De Lie. Ook voor hem is de licht hellende aankomst op zijn lijf geschreven.”

De bedoeling van Nokere Koerse is alvast duidelijk voor Philipsen. “Ik hoop na vandaag vooral met vertrouwen naar Milaan-Sanremo te trekken”, besluit hij.