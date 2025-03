"Laten we hopen van niet", maar Michel Wuyts haalt oud statement over Cian Uijtdebroeks boven

Cian Uijtdebroeks moest opgeven in de Tirreno Adriatico. Dat zorgt ook bij de renner voor een déjà vu-gevoel.

De ontgoocheling was bijzonder groot bij Cian Uijtdebroeks toen hij de strijd moest staken in de Tirreno Adriatico. Hij zit precies met hetzelfde probleem als vorig jaar.

Onze landgenoot heeft hetzelfde doffe gevoel als vorig jaar, toen er geen power in zijn benen zat en ook zijn hartslag niet aan zijn max zat. Vorig jaar was een zenuw in zijn rug de boosdoener.

Manager Alex Carera blijft erin geloven dat zijn renner een toekomstige winnaar is van een grote ronde, maar daar moet je volgens velen wel de nodige vraagtekens bij zetten.

Michel Wuyts vertelt in de podcast Wuyts & Vlaeminck over een gesprek dat hij had met een Vlaamse scout die de uitspraken van Carera helemaal niet gelooft. “Ik ga een jaar en een paar maanden terug in de tijd”, vertelt de commentator en analist.

“Ik had een column geschreven dat ik het schandalig vond hoe BORA met Cian was omgegaan. Er kwam bij een bijeenkomst een scout naar me toe die zei: 'Noteer maar dat die achtste plaats in de Vuelta zijn beste eindnotering in een grote ronde ooit gaat zijn.'”

Wuyts moet opnieuw aan die uitspraak denken. “Ik schrijf hem niet af, maar er moet toen bij BORA wellicht een euvel aan het licht zijn gekomen waardoor men twijfels had. Dat lijkt me een logische conclusie, want waarom kom je anders zoiets zeggen? Het kan een beetje wraak zijn, maar het kan ook waarachtig zijn. Laten we hopen van niet”, besluit Wuyts.