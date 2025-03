'Red Bull-BORA-hansgrohe neemt belangrijke beslissing over toekomst Roglic'

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Primoz Roglic is één van de uithangborden bij Red Bull-BORA-hansgrohe. En dat wil de Duitse ploeg blijkbaar ook zo houden.

Het contract van Primoz Roglic bij Red Bull-BORA-hansgrohe loopt eind dit jaar af. Toen hij overkwam van Jumbo Visma tekende de Sloveen voor twee jaar.

De geruchten deden al flink de ronde dat Roglic een spectaculaire transfer zou maken voor volgend jaar, maar dat blijkt nu niet het geval te zijn.

Dat zegt de gerenommeerde wielerjournalist Daniel Benson. Volgens zijn informatie rijdt Roglic ook in 2026 voor de Duitse wielerploeg mee in het peloton.

Of het om een te lichten optie of een nieuw extra jaar contract gaat is momenteel niet duidelijk. Dat zal de tijd moeten uitwijzen.

Met de nieuwe overeenkomst zet RedBull-BORA-hansgrohe een belangrijke stap om ook in 2026 een rol van betekenis te spelen in grote rondes. Met Florian Lipowitz heeft de ploeg ook al een opvolger voor Roglic in de rangen.