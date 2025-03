🎥 Belg wint bergklassement, maar zelfverzekerde 19-jarige Visma-renner is doorn in het oog van landgenoten: "Paar meters tekort"

De koersen van de dag laten Belgische renners met een gemengd gevoel achter. Dat Visma-Lease a Bike met de 19-jarige Matthew Brennan een rastalent in huis heeft, werd voor sommigen op een pijnlijke manier duidelijk.

Ronde van Taiwan

Na de Ronde van Taiwan zindert wel een Belgisch hoogtepunt na. In de vierde rit had Lander Loockx, die we vooral kennen uit het veldrijden, de macht gegrepen in het bergklassement. Het werd bijna nog mooier voor zijn ploeg Unibet Tietema Rockets in de slotetappe. Zijn land-en ploeggenoot Davide Bomboi spurtte naar de tweede plek, achter de Fransman Hennequin. Loockx hield wel zijn eindzege in het bergklassement vast.

GP de Denain

Voor eendagswerk moest u in de GP de Denain zijn. Brennan was de snelste in een kopgroep van acht, met vijf Belgen bij. Plaatsen 2 tot en met 5 gingen allemaal naar landgenoten. Voor Gianni Vermeersch, Dries De Bondt, Florian Vermeersch en Brent Van Moer werd het dus net niet. Brennan vierde de allereerste profzege uit zijn carrière.

Uiteraard bedankte de jonge Brit zijn team na de Franse kasseikoers. "Ook bij het opgaan van de kasseistroken zat ik goed gepositioneerd en dan kun je ook makkelijker je ritme vinden op die slechte stroken. Ik ben hier heel erg blij mee. Het was best lastig te controleren, maar toen we eenmaal bij de streep kwamen, wist ik dat ik de snelste sprint had van de jongens daar. Dat gaf me vertrouwen richting de finale."

🚴🇫🇷 | Een 19-jarige wint de GP Denain... Matthew Brennan is de naam! En hij kan sprinten hoor! 🙌🇬🇧



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/4YX3CqqsZE — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 20, 2025

Dries De Bondt (3e) klopte bij het over de streep komen op zijn stuur van ontgoocheling. Zijn ploeg Decathlon AG2R voerde de schifting in de derde sector. Het plan verliep dus perfect, tot zijn ploegmaat Bissegger lek reed. " Ik merkte dat iedereen op zijn limiet zat", getuigt De Blondt. "Ik probeerde verschillende keren om aan te vallen, om zo een verschil te maken voor de sprint."

Dat lukte niet. "We draaiden de laatste bocht toch op als groep en ik probeerde van achteruit met meer snelheid te komen. Ik kwam een paar meters tekort voor de overwinning. Ik zat in het gevecht om de overwinning en een podiumplaats blijft een resultaat dat voldoening geeft."