Daar zijn ze weer! Reactie Pogacar tijdens verkenning Milaan-Sanremo doet denken aan moment met Remco Evenepoel

Milaan-Sanremo kan er niet snel genoeg aankomen voor Tadej Pogacar, zo lijkt het. De Sloveen is al enkele dagen in Italië om te trainen en te verkennen.

Tadej Pogacar is al enkele keren dicht bij de overwinning geweest in Milaan-Sanremo, maar parcourskennis kun je nooit genoeg hebben. Daarom traint Pogacar een paar dagen voor de wedstrijd nog eens op de wegen van Milaan-Sanremo. Hij is deze week dan gespot tijdens een verkenning van het eerste Monument van het wielerjaar.

Op een zeker moment heeft Pogacar ook halt gehouden bij een fan. Daar zijn foto's en een filmpje van opgedoken op sociale media. De UAE-renner vond het een goed moment om ook nog eens wat te eten en te drinken. Zo drinkt hij van een blikje cola, nadat hij eerst ... ook een heel deel snoepjes naar binnen heeft gespeeld.

Pogacar deelt snoepjes uit aan Evenepoel

Dat doet uiteraard denken aan een Tourrit van vorig jaar. In de elfde etappe naar Le Lioran werd Pogacar tweede na een sprint tegen Jonas Vingegaard. Na afloop van de etappe was Pogacar in het gezelschap van Remco Evenepoel aan het wachten op de podiumceremonie. Pogi was zelf stevig aan het snoepen. Ook in de ritten daarna deelde Pogacar achter de schermen snoepjes uit aan Evenepoel.

A fan caught Tadej Pogačar on the Milano Sanremo recon today. #MilanoSanremo pic.twitter.com/HGBGXP2EdS — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) March 19, 2025

Na de elfde rit was Pogacar zelfs nog zichtbaar aan het snoepen tijdens de podiumceremonie. Enkele analisten vroegen zich af of hij misschien een hongerklop had gehad. In elk geval lijkt het een gewoonte van Pogacar om aan het snoepen te gaan na het leveren van stevige inspanningen. Met die traditie gaat hij in Italië dus gewoon verder.

Pogacar mikt op zege in Sanremo

Afwachten of het geluk oplevert. Pogacar reed vorig jaar in elk geval nog een ijzersterke Tour. Nu hoopt hij zich al snoepend ook richting winst in Sanremo te begeven.