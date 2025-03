Ondanks dat Lefevere op hem had getipt: belangrijke persoon uit koerswereld grijpt naast droomjob en ... ontmoeting met Trump

In de marge van het feitelijke wielernieuws was het voor een belangrijke persoon uit de koerswereld ook een cruciale dag. De naam van David Lappartient stond immers op het stembiljet bij de voorzittersverkiezingen van het IOC.

Het is geen geheim dat Lappartient, in de wielerwereld gekend als voorzitter van de UCI, al een tijdje meedong naar de positie van nieuwe IOC-voorzitter. Er moest immers een opvolger gekozen worden voor de uittredende IOC-voorzitter Thomas Bach. Uit Belgische hoek hadden wel een paar personen al iets te zeggen over de campagne van Lappartient.

Johan Bruyneel heeft duidelijk geen hoge pet van hem op. De oud-ploegleider heeft hem al eens beschreven als een persoon die enkel aan zelfverrijking doet. Patrick Lefevere is zo ver niet gegaan, maar onderschat Lappartient ook zeker niet op vlak van netwerken. In één van zijn columns in Het Nieuwsblad zei Lefevere dat hij er niet van zou schrikken als Lappartient effectief de nieuwe IOC-voorzitter zou worden.

Lappartient stijgt niet boven outsiderrol uit

De Fransman heeft ook een verleden in de politiek en weet zich dus wel uit de slag te trekken. Desondanks was hij slechts een outsider. Er waren zeven personen die in aanmerking kwamen om de nieuwe IOC-voorzitter te worden. Lappartient heeft het zoals verwacht niet gehaald en kreeg slechts vier stemmen van het comité achter zijn naam.

Drie andere kandidaten konden op meer steun rekenen. Het is uiteindelijk de Zimbabwaanse Kirsty Coventry die met 49 stemmen van stemgerechtigde leden verkozen is tot nieuwe voorzitter van het IOC. Het is een historische verkiezing, want voor het eerst is de voorzitter een vrouw. Haar eerste opdracht is om de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles vlot te laten verlopen.

Lappartient hoeft niet naar Trump

Hiervoor zal ze dus rond de tafel moeten zitten met Amerikaans president Donald Trump. David Lappartient, die kan zich dan weer volledig op de taken van de UCI in het wielergebeuren focussen.