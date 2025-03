Wout van Aert pakt weer uit met een grappige woordspeling en blijft steile hellingen aanpakken

Wout van Aert houdt er samen met Tiesj Benoot de humor wel in. Het blijft plezant maar hard werken op stage in Tenerife.

De activiteiten van ploegmaats Van Aert, Benoot en Kelderman op stage hebben al meermaals de actualiteit gehaald. Zo zat er een zware training van meer dan zeven uur bij. Van Aert en Benoot zochten ook een stukje offroad op, vooral die eerste zal zich bij dit veldritelement wel goed gevoeld hebben. Toen Benoot als een crosser weer op zijn fiets trachtte te springen, zei Van Aert dat 'Georges dat beter kan'.

De Belgische ploegmaats amuseren en werken zich dus te pletter in Tenerife. Die trend heeft zich ook de voorbije dagen nog doorgezet. Het is handig dat we op Strava heel wat van hun activiteiten kunnen volgen. Dinsdag werkten ze een training af van meer dan 170 kilometer. Benoot had goed de tel bijgehouden en wist dat ze aan hun dertiende dag in Tenerife bezig waren.

Flauw grapje van Van Aert

Van Aert had vooral oog voor de omgeving. Ze passeerden immers Santa Cruz de Tenerife en kwamen ook in de buurt van Puerto de la Cruz. Het inspireerde Van Aert niet enkel om op Strava enkele keren een KOM neer te zetten maar ook om uit te pakken met een flauwe en toch grappige woordspeling. "Het is hier allemaal vernoemd naar Tom Cruz", merkt hij op.

Een knipoog naar de bekende Amerikaanse acteur Tom Cruise, wiens familienaam in het echt natuurlijk anders geschreven wordt. Van Aert laat het alleszins niet aan zijn hart komen. Gisteren heeft hij een kortere training van ruim 50 kilometer afgewerkt, met ook wel opnieuw een KOM: deze realiseerde de Kempenaar zelfs in een afdaling.

Record Van Aert op Orotavenberg

Op de Orotavenberg verwezenlijkte hij een persoonlijk record. "Steep ramps & slow coffee", zo omschrijft Van Aert deze fietstocht in het Engels. Hij komt dus nog genoeg steile hellingen tegen.