🎥 Van der Poel is gewaarschuwd: broedt Pogacar op speciaal plan voor Milaan-Sanremo?

Tadej Pogacar komt ieder jaar dichter bij een zege in Milaan-Sanremo, maar winnen lukte nog niet. Broedt de wereldkampioen dit jaar op een heel ander plan om Van der Poel en co te kloppen?

Twaalfde, vijfde, vierde en derde. Tadej Pogacar doet het ieder jaar beter in Milaan-Sanremo, maar winnen lukte dus nog niet. De voorbije twee jaar viel Pogacar aan op de Poggio, maar wegrijden lukte toen niet.

Van der Poel counterde in 2023 met een tegenaanval net voor de top van de Poggio en breidde zijn voorsprong in de afdaling uit. Vorig jaar reed Van der Poel het gat dicht in de afdaling, waardoor er nog meer volk uit de achtergrond terugkwam.

Philipsen won in de sprint, Pogacar moest tevreden zijn met plaats drie. De vraag is hoe de wereldkampioen het dit jaar zal proberen te forceren. Zal hij voor de derde keer op rij aanvallen op de Poggio en proberen weg te rijden?

Stort Pogacar zich naar beneden van de Cipressa?

Of broedt hij toch op een ander plan? Pogacar werd op verkenning gespot met de Italiaanse ex-renner Niccolò Bonifazio. Hij stortte zich in 2019 als een steen naar beneden in de afdaling van de Cipressa en haalde snelheden tot meer dan 90 kilometer per uur.

Wil Pogacar het zaterdag ook zo proberen? Enige nadeel is wel dat er dan nog een tussenstuk volgt van zo'n 10 kilometer tot de voet van de Poggio. Tenzij Pogacar met enkele ploegmaats de snelle duik naar beneden maakt. Zaterdag volgt het antwoord.