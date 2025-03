Ine Beyen uit stevig haar twijfels over Lotte Kopecky voor Milaan-Sanremo en zegt ook waarom

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lotte Kopecky begint zaterdag aan haar seizoen in Milaan-Sanremo. Dat na een bijzonder lange voorbereiding, wat toch ook voor twijfels zorgt bij Ine Beyen.

Haar eerste koers rijdt Lotte Kopecky dit jaar pas op 22 maart, de voorbije seizoenen was dat altijd eind februari voor de Omloop. Vorig jaar reed Kopecky in januari zelfs al het EK baanwielrennen, maar dat liet ze dit jaar allemaal aan zich voorbij gaan.

Kopecky nam een wat langere rustpauze, maar bereidde zich ook lang voor in Spanje. Daar trainde ze op hoogte en ging ze ook eens op pad met Jasper Philipsen en de mannenploeg van Alpecin-Deceuninck.

Dat Kopecky zich goed kan klaarstomen voor een eerste koers, bewees ze de voorbije jaren. In haar laatste vijf seizoenen plaatste Kopecky zich vier keer in de top tien in haar eerste koers. Wat dat betreft moeten er geen zorgen zijn.

Beyen twijfelt aan Kopecky voor Milaan-Sanremo

Toch twijfelt Ine Beyen. "Ze zal zeker de nodige prikkels gekregen hebben, maar het valt te bezien of dat volstaat om haar eerste koers te winnen", zegt ze bij Het Nieuwsblad. Kopecky zit ook met Luik-Bastenaken-Luik en de Tour in haar hoofd.

In functie daarvan heeft ze ook vooral trainingen bergop gedaan. "De vraag is dan: hoeveel van haar sprintsnelheid heeft ze door al dat klimmen ingeboet als het op de Via Roma tot een sprint komt?", vraagt Beyen zich openlijk af.