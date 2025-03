Maxim Van Gils doet boekje open over zijn stevige ziekte en "zwaarste activiteit ooit"

Maxim Van Gils komt in Milaan-Sanremo voor het eerst in bijna een maand weer aan de start. Hij werd afgelopen maand behoorlijk ziek, zelfs de meest eenvoudige zaken werden plots moeilijk.

Na zijn valse start in de Ster van Bessèges won Maxim Van Gils meteen de eerste rit van de Ruta del Sol, zijn eerste overwinning in het shirt van zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe. Hij werd ook vierde in het eindklassement.

Daarna verdween Van Gils een maand van de radar door ziekte. Hij moest de Strade Bianche, waar hij vorig jaar nog derde werd, aan zich voorbij laten gaan. Nu is Van Gils wel weer klaar voor de strijd, zaterdag rijdt hij Milaan-Sanremo.

Van Gils was behoorlijk ziek in die maand afwezigheid en dat begon ook al tijdens de Ruta del Sol toen hij elke nacht last had van slijmen. Overdag was dat niet het geval en dus werd er gedacht dat Van Gils last had van allergieën.

Van Gils zag stevig af van ziekte

"Ik ging dan thuis trainen en dat verliep niet zoals gewenst. Ik kreeg later die week koorts en griep", zegt Van Gils bij Het Nieuwsblad. En hij had het ook stevig te pakken, Van Gils heeft een tijdje afgezien.

Zelfs het eenvoudigste werd plots moeilijk voor Van Gils. "Ik ging bijvoorbeeld wandelen naar het dichtstbijzijnde postpunt om een pakketje op te halen en ik moet zeggen, dat was de zwaarste activiteit die ik ooit in mijn leven gedaan heb."