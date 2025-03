Michel Wuyts onthult zijn topfavoriet voor Milaan-Sanremo: "De enige met vijf sterren"

Een eerste clash tussen Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel staat zaterdag op het programma in Milaan-Sanremo. Voor Michel Wuyts is het duidelijk wie de topfavoriet is.

Michel Wuyts mag zaterdag samen met Jan Bakelants Milaan-Sanremo opnieuw van commentaar voorzien op VTM. Hij zal vanop de eerste rij de actie kunnen volgen, net als de voorbije jaren het geval was. Voor Wuyts is er maar één topfavoriet. "Mathieu van der Poel. De enige met vijf sterren, één meer dan Tadej Pogacar en Filippo Ganna", zegt hij bij HUMO. Volgens Wuyts wilde Van der Poel absoluut nog Tirreno-Adriatico rijden om zaterdag te knallen op de Poggio. "Dat zegt genoeg. Als hij zijn niveau van twee jaar geleden haalt, toen hij won, zal er niets aan te doen zijn." Normaal zou wereldkampioen Tadej Pogacar altijd topfavoriet zijn, maar voor Wuyts is dat nu toch anders. Zal Pogacar risico's nemen in afdaling van de Poggio? Twee weken geleden viel Pogacar zwaar in de Strade Bianche, Wuyts vraagt zich af in welke mate de wereldkampioen hersteld zal zijn daarvan, vooral mentaal. Want Pidcock kon Pogacar lang volgen in de Strade Bianche. Daardoor is Pogacar volgens Wuyts meer risico's gaan nemen, met zijn valpartij tot gevolg. "Ik vrees dat hij zich in de afdaling van de Poggio, met die gevaarlijke haarspeldbochten, wat gaat inhouden", besluit Wuyts nog.