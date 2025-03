Van der Poel komt met duidelijke uitspraken over Pogacar en druk voor Milaan-Sanremo

Mathieu van der Poel maakt in Milaan-Sanremo jacht op zijn zevende overwinning in een monument. Daarvoor zal hij wel Tadej Pogacar moeten verslaan, al voelt Van der Poel geen druk.

Met drie keer de Ronde van Vlaanderen (2020, 2022 en 2024), twee keer Parijs-Roubaix (2023 en 2024) en Milaan-Sanremo (2023) is de erelijst van Mathieu van der Poel in de monumenten al bijzonder indrukwekkend.

Zaterdag maakt Van der Poel dus jacht op een zevende overwinning in een monument. Al is het niet van moeten. "Ik ben op een leeftijd gekomen dat ik bijna ieder doel heb behaald die ik voor mezelf gezet had", zegt hij bij Cyclingnews.

"Alles wat nu komt, zie ik als een bonus. Natuurlijk wil ik nog altijd proberen om de grootste koersen op aarde te winnen, of nog een monument. Ik ben nog altijd heel gemotiveerd", stelt Van der Poel. Dan zal hij wel voorbij Tadej Pogacar moeten in Milaan-Sanremo.

Pogacar stevige concurrent voor Van der Poel

"Ik ben me er zeer van bewust dat ik 110% in orde moet zijn om Pogacar te verslaan. Dat is altijd een goede motivatie. Als hij – zoals in de Ronde van Vlaanderen 2023 – beter is, dan is dat iets waarmee je moet kunnen omgaan."

"Ik kon daar zelf niets aan veranderen, omdat ik wist dat ik alles gedaan had om in de best mogelijke vorm te zijn. Als er dan iemand beter is, is het wat het is", besluit Van der Poel nog.