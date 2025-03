🎥 Met dank aan sublieme Kopecky: Wiebes wint Milaan-Sanremo en is vol lof over wereldkampioene

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Europees kampioene Lorena Wiebes heeft Milaan-Sanremo voor vrouwen gewonnen. Zij maakte het werk van haar ploeggenote Lotte Kopecky perfect af in de sprint.

De eerste Milaan-Sanremo voor vrouwen wilde iedereen winnen, maar het scenario was vooraf onvoorspelbaar. Op de Cipressa en de Poggio waren er enkele speldenprikjes, maar niemand kon echt het verschil maken.

Dat lukte de Italiaanse kampioene Elisa Longo Borghini wel net na de afdaling van de Poggio. Zij sloeg meteen een gat, Pieterse probeerde wel maar kreeg het gat niet dicht. Met nog drie kilometer te gaan leek Longo Borghini haar hand uit te steken naar de zege.

Wiebes maakt werk van Kopecky perfect af

Tot wereldkampioene Lotte Kopecky zich op kop zette van het groepje achtervolgers. Net zoals Van der Poel vorig jaar dichtte Kopecky het gat voor haar ploeggenote Lorena Wiebes, de snelste vrouw op twee wielen.

Marianne Vos probeerde Wiebes nog te verrassen in de sprint, maar dat lukte niet. Wiebes sprintte weg van Vos en pakte de zege in de straten van Sanremo. Vos werd tweede, de Zwitserse Noemi Rüegg werd derde. Lotte Kopecky reed lachend als tiende over de streep.

"Ik ben super dankbaar voor wat de ploeg vandaag voor mij gedaan heeft", zei Wiebes achteraf. "De ploeg controleerde en ik zat dankzij mijn ploeggenotes altijd voorin op de Poggio en de Cipressa."

"Lotte deed fantastisch werk. Longo Borghini maakte het spannend, maar ik weet hoe sterk Lotte is, dus ik wist wel dat ze het gat zou dichten. Deze plaats ik heel hoog. Het is extra mooi om de eerste winnares te zijn. Ik had hier ook echt naartoe gewerkt."

🚴🇮🇹 | Wat een finale, wat een sprint! Lorena Wiebes wint de eerste moderne Milaan-Sanremo voor vrouwen door op de streep Marianne Vos te kloppen! ️🙌🇳🇱



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/8ECEwz33i9 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 22, 2025

Results powered by FirstCycling.com