Michel Wuyts doet boekje open over samenwerking met Jan Bakelants: "Dan snoert hij je de mond"

Michel Wuyts en Jan Bakelants zullen zaterdag opnieuw het commentaar voor hun rekening nemen tijdens Milaan-Sanremo. Wuyts vindt het heerlijk om met Bakelants samen te werken.

Milaan-Sanremo is het eerst monument van het jaar, een moment waar altijd wordt naar uitgekeken. Met 289 kilometer is Milaan-Sanremo ook een van de langste koersen van het jaar, waar het vaak wachten is tot de laatste 60 kilometer voor wat actie.

Doordat de vrouwen dit jaar ook hun versie van Milaan-Sanremo rijden, zullen commentatoren Michel Wuyts en Jan Bakelants slechts de laatste 2,5u moeten volpraten. Al zijn er volgens Michel Wuyts onderwerpen genoeg.

Wuyts over samenwerking met Bakelants

"Er is tegenwoordig zóveel wat de gemoederen in het peloton beroert!" zegt hij bij HUMO. Hij wijst onder meer op het veiligheidsprobleem en de agressiviteit in het peloton. Of de nieuwe fiets van Pogacar die hij maar niets vindt.

Al krijgt Wuyts wel tegenwind van zijn co-commentator Jan Bakelants. "Als Jan, die een specialist is, daar anders over denkt, leg ik me daar graag bij neer. Jan is zalig!", is Wuyts vol lof over de ex-renner.

Bakelants weet volgens Wuyts niet alleen veel over wielrennen, maar ook over andere zaken. "Pak bij Jan niet uit over je kennis van Italiaanse wijnen uit Piemonte, of hij snoert je, fijnproever die hij is, terstond de mond."