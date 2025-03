Uit het boekje: Van der Poel onthult hoe hij Ganna en Pogacar verraste in Milaan-Sanremo

Mathieu van der Poel heeft voor de tweede keer in zijn carrière Milaan-Sanremo gewonnen. De Nederlander weerstond aan de aanvallen van Tadej Pogacar en klopte Ganna en de wereldkampioen met een verrassing in de sprint.

Tadej Pogacar probeerde tot wel vijf keer om Mathieu van der Poel kwijt te spelen op de Cipressa en de Poggio, maar het lukte de wereldkampioen niet. Van der Poel probeerde net als in 2023 om nog weg te rijden van Pogacar net voor de top van de Poggio.

Dat lukte niet en het werd een sprint met drie tussen Van der Poel, Ganna en Pogacar. Van der Poel zag dat Ganna en Pogacar een gat lieten vallen en zette dan zelf aan op 300 meter van de streep. Met overmacht sprintte hij naar zijn tweede zege in Milaan-Sanremo.

"Dit is moeilijk om te geloven", zei Van der Poel achteraf. "Het eerste deel van de koers was verschrikkelijk, met de regen en de koude. Maar toen we aan de kust arriveerden, voelde ik me steeds beter worden. Dit is de derde zege op rij met het team. Echt uniek."

Van der Poel verraste Ganna en Pogacar in de sprint

"Tadej was de sterkste op de klimmetjes, maar dat wisten we op voorhand. Toen hij ging op de Cipressa, dat was echt indrukwekkend. Ik wist dat Tadej me op de Poggio zou proberen lossen. Maar ik voelde me sterk. Ik counterde hem nadien, maar hij kon me terugpakken."

"Ik wist dat Ganna en Pogacar er een lange sprint van wilden maken. Daardoor heb ik hen verrast door al op 300 meter aan te gaan. Ik voelde genoeg kracht om het vol te houden tot op de finishlijn. Het bleek de juiste tactiek. Deze twee kloppen... Dat is echt speciaal. Ik ben nog steeds een beetje sprakeloos."