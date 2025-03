🎥 Ganna ging net als Pogacar de mist in tegen Van der Poel: "Misschien mijn enige fout"

Voor de tweede keer in drie jaar tijd moest Filippo Ganna tevreden zijn met de tweede plaats in Milaan-Sanremo. De Italiaan was achteraf lovend voor zijn concurrenten Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar.

Net als in 2023 werd Filippo Ganna tweede achter Mathieu van der Poel in Milaan-Sanremo. De Italiaan moest enkele keren lossen door de aanvallen van Tadej Pogacar, maar helemaal breken deed Ganna nooit.

"Ik ben heel tevreden", was Ganna toch niet ontevreden over zijn prestatie. "Ik probeerde twee goden van het wielrennen te volgen, meer dan dit kan ik niet doen. Het heeft me twee jaar van mijn leven gekost."

Ganna kan opnieuw niet winnen in Milaan-Sanremo

"Ik heb moeten plooien, maar ik ben nooit gebroken. Het team schreeuwde ook in mijn oortje dat ik moest volhouden. Dat gaf een extra boost." In de sprint had Ganna net als Pogacar geen verhaal tegen Van der Poel.

"Ergens hoopte ik nog om in de sprint te winnen, maar er zat niets meer in mijn benen", zei Ganna, die zich net als Pogacar in de sprint een beetje liet verrassen. "Dat klopt, dat was misschien mijn enige fout."

Net als Pogacar blijft Ganna opnieuw achter met lege handen achter. "Hopelijk kan ik hier toch ooit een keer winnen. Als 2e blijf je de eerste van de verliezers. Misschien zal niemand deze 2e plaats onthouden en zal enkel Van der Poel herinnerd worden."