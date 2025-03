📷 Van der Poel kan het niet laten om Pogacar uit te dagen én krijgt meteen stevig antwoord

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar en UAE Team Emirates-XRG zorgden voor een nieuwe recordtijd op de Cipressa. De wereldkampioen wil die volgend jaar nog wat verder aanscherpen.

De Cipressa omhoog rijden in minder dan negen minuten, was het mogelijk? Die vraag werd door UAE Team Emirates-XRG zaterdag duidelijk beantwoord. Met 8 minuten en 59 seconden knalde Pogacar de voorlaatste klim van Milaan-Sanremo op.

Al schrok Tim Wellens, die de voorzet gaf voor de nieuwe toptijd op de Cipressa, daar niet van. "Op training reed hij achter de brommer nog sneller naar boven. Het onofficiële record had Pogacar dus eigenlijk al in handen", zei hij bij VTM Nieuws.

Pogacar moest ook vroeger aan de bak dan wat het oorspronkelijke plan van UAE Team Emirates-XRG voorzag. Na Wellens moest Del Toro nog een kopbeurt doen, maar de Mexicaan zat slecht gepositioneerd en daardoor moest Narvaez al vroeger aan de bak.

Van der Poel daagt Pogacar uit

Mathieu van der Poel polste bij Pogacar al eens of het record op de Cipressa nog scherper kan. "Doen we de Cipressa volgend jaar onder de 8 minuten?", grapte Van der Poel op een Instagram-post van Pogacar.



"Ik ben het aan het analyseren, en ik denk dat we wel wat sneller kunnen. 59 seconden, misschien", antwoordde de Sloveen. Dat belooft alvast voor de editie van volgend jaar.