Niet alles was perfect: Roodhooft zag "onaangename" Van der Poel tijdens Milaan-Sanremo

Voor het derde jaar op rij mocht Alpecin-Deceuninck al zegevieren in Milaan-Sanremo. Christoph Roodhooft was lovend, maar zag Van der Poel ook mekkeren.

Na Mathieu van der Poel in 2023 en Jasper Philipsen vorig jaar was Mathieu van der Poel dit jaar opnieuw de beste in Milaan-Sanremo. Al begon de dag niet best voor Van der Poel, doordat het opnieuw regende.

Van der Poel had tijdens Tirreno-Adriatico al enkele keren in de regen moeten rijden en had er wel genoeg van. "Hij was inderdaad niet de meest aangename mens", bekende Christoph Roodhooft bij Het Nieuwsblad.

"Maar dat zullen we maar met de mantel der liefde bedekken, zeker?" Kon ook niet anders nadat de ploeg alweer mocht zegevieren in Milaan-Sanremo en Van der Poel al zijn zevende monument uit zijn carrière won.

Counter Van der Poel op de Poggio

Vooral de manier waarop was voor Roodhooft mooi. Van der Poel volgde Pogacar, maar deelde net voor de top van de Poggio ook nog een stevige prik uit. Die kans liet Van der Poel vorig jaar wel onbenut.

"Nu deed hij het wel en dat was knap. Pogacar zal dit ook niet verwacht hebben", stelt Roodhooft. Enkele minuten later deed Van der Poel het ook perfect in de sprint en deelde nog een tweede tik uit aan Pogacar. Dat belooft voor wat volgt dit voorjaar.