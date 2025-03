Philip Roodhooft schrok van Mathieu van der Poel: "Dat vond ik toch verrassend, inderdaad"

Een derde zege op rij in Milaan-Sanremo voor Alpecin-Deceuninck, de broers Roodhooft mochten alweer vieren. Philip Roodhooft zag maar één verrassend element van Mathieu van der Poel.

Voor Alpecin-Deceuninck was het alweer prijs in Milaan-Sanremo. Na Mathieu van der Poel in 2023 en Jasper Philipsen vorig jaar, mocht de Nederlander opnieuw zegevieren. Het voorjaar is weer goed begonnen voor de Belgische ploeg.

"Waarom dit onze droomkoers is? Een combinatie van het sportieve belang, de spanningsboog, het land, de lente ... En natuurlijk dat we het nu een derde keer winnen, dat is toch heel bijzonder", zegt Philip Roodhooft bij Sporza.

Van der Poel verrast Pogacar in de sprint

Toch won Alpecin-Deceuninck opnieuw op een andere manier. In 2023 reed Van der Poel weg op de Poggio, vorig jaar won Philipsen in de sprint. Dit jaar zette UAE de koers al op zijn kop op de Cipressa.

Voor Roodhooft was dat geen verrassing, voor Pogacar was het dé manier om Milaan-Sanremo te winnen. Van der Poel hield stand, maar toen kwam er wel dé verrassing voor Roodhooft. Hoe Van der Poel de sprint regelde.

"Dat vond ik toch verrassend, inderdaad. Op de streep komt het vaak aan op centimeters, maar Pogacar liet daar plots een gat van tien meter. En dan lieten ze ook nog eens de snelheid enorm zakken, wat in het voordeel is van de explosiviteit van Mathieu."