Ruben Van Gucht trekt glasheldere conclusie over Lotte Kopecky na Milaan-Sanremo

Lotte Kopecky is goed aan haar seizoen begonnen met een negende plaats in Milaan-Sanremo Donne. Ruben Van Gucht ziet dat Kopecky klaar is voor het klassieke voorjaar.

Het was afwachten hoe Lotte Kopecky voor de dag zou komen in Milaan-Sanremo Donne. Voor de wereldkampioene was het namelijk haar eerste wedstrijd van het seizoen na een lange voorbereiding met (hoogte)stages.

Kopecky deed het voortreffelijk en offerde zich op voor haar ploeggenote Wiebes na de Poggio. De wereldkampioene lijkt dan ook klaar te zijn voor het klassieke voorjaar. Dat denkt ook Ruben Van Gucht.

"Dat denk ik wel. Doe hier nog een paar weken bij. Ze heeft altijd verwezen naar de Ardense klassiekers, maar het is nu al duidelijk dat we ook in Vlaanderen de beste Kopecky gaan zien", zegt hij bij Sporza.

Wederdienst van Wiebes voor Kopecky

Het feit dat Kopecky zich opofferde voor Wiebes zal zich volgens Van Gucht dan ook nog uitbetalen dit voorjaar. Wiebes heeft haar grote vis al binnen en zal er alles aan doen om Kopecky te helpen in de volgende wedstrijden.

"Ik denk dat Wiebes dit niet zo snel zal vergeten", denkt Van Gucht. "Want deze zege voor Wiebes was met zekerheid onmogelijk als Kopecky er niet was."