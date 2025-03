Van der Poel of Pogacar? Bruyneel zegt wie in het voordeel is in de Ronde van Vlaanderen

Na Milaan-Sanremo is het al rijkhalzend uitkijken naar nieuwe duels tussen Pogacar en Van der Poel in de E3 Saxo Classic en de Ronde van Vlaanderen. Johan Bruyneel blikt al eens vooruit.

Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar lijken stevig aan elkaar gewaagd te zijn dit voorjaar, dat werd duidelijk in Milaan-Sanremo. Het beloven dan ook nog spannende wedstrijden te worden de komende weken.

Vooral in de Ronde van Vlaanderen verwacht Johan Bruyneel over twee weken een spannende strijd. "Dat wordt heel interessant, want we hebben al gezien dat Pogacar daar heeft kunnen winnen tegen Van der Poel", zegt hij bij The Move.

Van der Poel in het voordeel op Pogacar in de Ronde?

Toch ziet Bruyneel de Ronde van Vlaanderen dit jaar anders uitdraaien dan in 2023. Toen reed Pogacar weg van Van der Poel op de laatste beklimming van de Oude Kwaremont, de Sloveen won met een kleine voorsprong op Van der Poel.

"Als Van der Poel Pogacar kan volgen op de Cipressa, dan geloof ik niet dat hij gelost wordt in de Ronde", denkt Bruyneel echter. En hij weet ook hoe Van der Poel het moet aanpakken om Pogacar te verslaan in de Ronde van Vlaanderen.

"Hij moet in het wiel blijven. Op die hellingen gaat het meer over kracht dan over pure klimkwaliteiten. Wat twee jaar geleden gebeurde met Van der Poel gaat hij niet nog een keer laten gebeuren."