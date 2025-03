Kan Van Aert wedijveren met Van der Poel en Pogacar? "Het zou hem gegund zijn, alleen..."

Na Milaan-Sanremo lijkt het duidelijk dat Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar een bijzonder hoog niveau halen dit voorjaar. Kan Wout van Aert dat niveau evenaren?

Filippo Ganna was de enige die weerwerk kon bieden tegen Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar in Milaan-Sanremo. De Italiaan moest net als in 2023 vrede nemen met de tweede plaats in het eerste monument van het jaar.

Pogacar en Van der Poel staken met kop en schouders boven de rest uit, wat in de E3 Saxo Classic en de Ronde van Vlaanderen weer spannende duels kan opleveren. Al hoopt Marc Sergeant stiekem van niet.

Kan Van Aert tegengas bieden tegen Pogacar en Van der Poel?

"Laat ons toch hopen dat we niet elke keer naar een duel tussen Pogacar en Van der Poel gaan en dat ze meer tegenstand krijgen", zegt Sergeant bij Het Nieuwsblad. En daarvoor kijkt hij onder meer naar Wout van Aert.

"Wout van Aert zit zich op de Teide minutieus voor te bereiden op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix en het zou hem gegund zijn om te wedijveren met die mannen. Alleen: het niveau van Pogacar en Van der Poel is exceptioneel hoog."

In 2023 kon Van Aert Van der Poel en Pogacar kloppen in de E3 Saxo Classic, in de Ronde van Vlaanderen moest Van Aert het hoofd buigen op de Kruisberg en moest daarna de derde plaats aan Mads Pedersen laten in de sprint.