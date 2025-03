Lance Armstrong stevig onder de indruk van Mathieu van der Poel: "Zag je dat?"

Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar deden elkaar geraakten niet van elkaar af in Milaan-Sanremo. Lance Armstrong toont lof voor de aanpak van UAE, al leverde die uiteindelijk dus geen resultaat op.

Tim Wellens zette zich in de eerste meters van de Cipressa op kop van het peloton en legde een verschrikkelijk hard tempo op. Van Del Toro was geen sprake en dus nam Narvaez over met Pogacar in zijn wiel.

De wereldkampioen viel aan op 3 kilometer van de top van de Cipressa, enkel Van der Poel en Ganna konden volgen. Pogacar bleef proberen, maar raakte niet van Van der Poel af. De Nederlander bleef ijzig kalm en maakte het af in de sprint.

Lance Armstrong is echter lovend voor de aanpak van Pogacar en zijn ploeg. "Hij vindt de klassiekers opnieuw uit. Aanvallen, herstellen, aanvallen, herstellen: dat werk. Het was een totaal andere koers, een andere Milaan-Sanremo", zegt Armstrong bij The Move.

Van der Poel met vingers in de neus?

"Iedereen verwachtte dat Tadej Pogacar Milaan-Sanremo zou gaan winnen", stelt Armstrong. Hij zag echter ook een bijzonder sterke Van der Poel. Toen Pogacar ging en iedereen loste, leek het alsof Van der Poel met zijn vingers in zijn neus zat. Zag je zijn gezicht op dat moment?"

Al nuanceerde Johan Bruyneel dat wel. "Ook Mathieu zat daar op de limiet." Op de Poggio was daar niets van te merken, Van der Poel counterde zelf met een aanval in de laatste 500 meter, maar hij raakte niet van Pogacar af.