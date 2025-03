🎥Toch nog wat oefenen voor Wout van Aert: eerste les met helikopter loopt niet van leien dakje

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Op 27 februari, twee dagen voor de Omloop Het Nieuwsblad, was Wout van Aert aanwezig op de voorstelling van Rabobank als nieuwe sponsor van de ploeg. Daarna nam Van Aert de helikopter naar België.

De terugkeer van Rabobank in het wielrennen, na een afwezigheid van twaalf jaar, was eind vorige maand groot nieuws. De Nederlandse bank wordt opnieuw sponsor bij Visma-Lease a Bike, waar het jarenlang zelf hoofdsponsor was.

Wout van Aert kreeg van Visma-Lease a Bike de vraag of hij erbij wilde zijn in Utrecht. Van Aert stemde in, maar om twee dagen voor de Omloop Het Nieuwsblad niet te veel energie te verbruiken, vloog hij met de helikopter weer naar België.

Van Aert moet nog wat oefenen met helikopter

Helikopterbedrijf Toran Heli deelde maandag beelden van die vlucht, waarbij Van Aert de vraag krijgt of hij ook even het stuur wil overnemen. "Ik weet niet of ik dat durf." Uiteindelijk waagt Van Aert er zich toch aan.

"Staat dit op beeld? We moeten natuurlijk bewijsmateriaal hebben." Het lijkt Van Aert ook goed af te gaan in het begin. "Ik ben precies al naar de Kempen aan het vliegen", zei Van Aert toen nog lachend.

Even later vergaat het lachen Van Aert echter helemaal. "Gij moet pakken, gij moet pakken. Ik wist niet meer wat ik moest doen. Even dacht ik dat het goed ging, maar..."