Van Aert toch niet kansloos in de E3 Saxo Classic? Bakelants geeft twee redenen

Wout van Aert komt vrijdag aan de start van de E3 Saxo Classic na zijn hoogtestage op Tenerife. Kan hij daar onbezonnen aan de start staan, na de indrukwekkende Milaan-Sanremo van Pogacar en Van der Poel?

Net als in 2023 staat er in de E3 Saxo Classic een stevig trio aan de start met Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. Toen trok Van Aert aan het langste eind, hij won in de sprint voor Van der Poel en Pogacar.

En dat slechts zes dagen nadat Van der Poel op indrukwekkende wijze Milaan-Sanremo had gewonnen. De Nederlander reed iedereen uit het wiel op de Poggio en won met overmacht zijn eerste Milaan-Sanremo.

Maakt Van Aert kans in de E3 Saxo Classic?

Dit jaar zitten we met een gelijkaardige situatie, al was Van Aert er nu niet bij in Milaan-Sanremo. Jan Bakelants stelt dan ook dat Van Aert niet kansloos is. "Uiteraard gaan elke koers de tellers weer op nul", zegt hij bij HLN.

"En Wout is mentaal ook sterk genoeg om hiermee om te kunnen. Ik denk niet dat hij zo gevoelig is voor al het leesvoer op social media en in de kranten, hij laat dat niet in zijn hoofd kruipen", weet Bakelants ook.

Toch zal ook Van Aert beseffen wat Van der Poel heeft klaargespeeld in Milaan-Sanremo. Hij won niet alleen een monument, maar deed dat ook op iconische wijze door de beste renner ter wereld te kloppen.