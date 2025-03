Wat kan Wout van Aert in de E3 Saxo Classic? Bakelants en Wuyts leggen de lat hoog

Vrijdag is D-day voor Wout van Aert. Hij komt van meer dan drie weken afwezigheid aan de start van de E3 Saxo Classic en gaat de strijd aan met Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar.

Kuurne-Brussel-Kuurne op 2 maart was de laatste wedstrijd van Wout van Aert. Hij overtuigde in dat openingsweekend niet echt, al was K-B-K al beter dan de Omloop Het Nieuwsblad. Sindsdien verblijft Van Aert op Tenerife voor een hoogtestage.

Hoe Van Aert zal terugkeren van zijn hoogtestage blijft een vraagteken. Het statement van Pogacar en Van der Poel in Milaan-Sanremo was duidelijk, Van Aert zal op een bijzonder hoog niveau moeten rijden om hen te kunnen volgen.

Wat kan Van Aert in de E3 Saxo Classic?

Wanneer kan hij tevreden zijn? "Als hij kan sprinten voor de zege", zegt Jan Bakelants bij Wuyts & Vlaeminck. Michel Wuyts was het daar mee eens. "Als hij Van der Poel kan bijbenen. En Pogacar uiteraard ook."

"Evident wordt dat niet, maar we weten het niet. Over zijn Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne was ik niet verbijsterd. Maar misschien heeft hij het in zijn hoofd allemaal achter de hand gehouden voor wat nú komt."

"Winnen zou Wout héél veel zuurstof geven" stelt Bakelants. Al moet hij ook niet panikeren als het niet lukt. Als hij op een counter loopt zoals vorig jaar (van Van der Poel, nvdr.), dan heeft het gunstige effect van die hoogtestage toch nog heel veel werk voor de boeg, met het oog op de Ronde van Vlaanderen die al een week later is."