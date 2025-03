"De code gekraakt": Jurgen Foré zegt welke ingreep hij moest uitvoeren met Patrick Lefevere

Jurgen Foré werkte vorig jaar samen met Patrick Lefevere. Ondertussen is hij de CEO geworden van Soudal-QuickStep.

Ook al zat het er een beetje aan te komen, toch keken heel veel mensen op toen Patrick Lefevere afscheid nam van zijn job als CEO van wielerploeg Soudal-QuickStep.

Jurgen Foré heeft zijn job overgenomen, al werd hij daarvoor al een jaar klaargestoomd door samen te werken met Patrick Lefevere.

“In de eerste maanden van onze samenwerking had ik wel een systeemfout in mijn aanpak”, lacht Foré over de situatie bij Het Nieuwsblad. “Patrick en ik hadden steeds op dinsdag een meeting, dus doorheen de week schreef ik alles op wat ik op dat moment met hem zou overleggen.”

Al weet je natuurlijk dat Lefevere zodanig veel informatie krijgt, uit alle richtingen, en vaak op voorhand al wist wat Foré hem ging vertellen.

“Maar als hem iets van mijn lijstje via via eerder al ter ore kwam, vond hij dat vervelend. Toen ik dat doorhad, belde ik gewoon elke ochtend een kwartiertje, zodat hij meteen met alles mee was. Daarmee had ik naar mijn gevoel de code gekraakt”, besluit Foré.