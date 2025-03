Ging Alpecin-Deceuninck dan toch in de fout in Milaan-Sanremo? "Moest dat wel?"

Alpecin-Deceunick won voor het derde jaar op rij Milaan-Sanremo en was ook weer de beste ploeg. Toch doet één iets wel vragen rijzen.

Milaan-Sanremo wordt stilaan dé koers van Alpecin-Deceuninck. Na winst van Mathieu van der Poel in 2023 en Jasper Philipsen in 2024, was de Nederlander dit jaar opnieuw de beste. Van der Poel klopte Ganna en Pogacar in de sprint.

Door de Australiër Kaden Groves, die naar de vijfde plaats sprintte, had de Belgische ploeg als enige twee renners in de top tien. Quinten Hermans was met zijn 45ste plaats de derde renner van de ploeg in de top vijftig.

Enkel titelverdediger Jasper Philipsen was niet op de afspraak, maar dat was ook logisch. Slechts drie dagen voor Milaan-Sanremo viel hij zwaar in de slotkilometer van Nokere Koerse. Philipsen had hechtingen aan zijn hand nodig en liep schaafwonden op.

Had Philipsen wel moeten starten in Milaan-Sanremo?

Toch wilde Philipsen aan de start komen, maar op de Cipressa moest hij de rol al vroeg lossen. En dat begrijpt Michel Wuyts toch niet helemaal. "Je kan je de vraag stellen: moest dat wel, starten", zegt hij bij Wuyts & Vlaeminck.

"Deze week zal hij wel verder herstellen", pikt Jan Bakelants in. In Brugge-De Panne kan hij nog naweeën ondervinden, maar daar zal hij wel de sprint kunnen afwerken. En naar Gent-Wevelgem toe moet het wel stilaan achter de rug zijn, ook al blijft het niet ideaal."