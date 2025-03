Ploeg van Pogacar filosofeert openlijk over mogelijke tegenstand van Remco Evenepoel in de Tour de France

Pogacar maakt het mooie weer in de klassiekers, maar mikt vooral op de Tour de France. Evenepoel maakt van de Tour ook zijn grootste doel.

Vergis u niet: bij UAE kijken ze echt wel vooruit richting de Tour en laten ze zich niet afleiden door de nabije toekomst. Joxean Fernandez, bijgenaamd Matxin, is door het Deense Feltet aan de tand gevoeld over hoe hij de zaken ervoor ziet staan voor de Tour. De Spaanse teammanager heeft een duidelijke visie over de sleutelfiguren in de Tour.

Er zal weer uitgegaan worden van een strijd tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, maar 'Matxin' denkt dat de Tour van 2025 veel meer kan worden dan dat. "Volgens mij gaat het niet alleen om die twee jongens. Misschien heeft Remco Evenepoel een stap vooruit gezet of loeren er nieuwe namen om de hoek. We concentreren ons niet enkel op Jonas. Er zijn veel belangrijke renners."

Evenepoel heeft niet de ervaring van Tour-winst

Ze houden bij UAE dus rekening met een brede top in de Tour. Naast Vingegaard is Evenepoel dan de eerste tegenstander van formaat die in beeld komt. Al is het niet irrelevant dat hij de Tour nog niet won. "Er zijn niet veel mensen die de ervaring hebben om te winnen. Misschien heeft dit jaar enkel Remco daar als grote naam last van, maar voor Jonas en Tadej gold hetzelfde voor hun eerste overwinning."

Hoe groot het respect voor Evenepoel ook is, voorlopig wordt Vingegaard toch nog een tikkeltje hoger ingeschat. "Hij is super professioneel en methodisch", zegt 'Matxin' over de tweevoudig Tourwinnaar. "Hij zal werken om een superniveau te halen in de Tour de France. Hij is een superrivaal, onze belangrijkste rivaal." Dat zal in het kamp van Pogacar net als de vorige jaren de insteek zijn.

Herhaling van Tour-podium 2024 mogelijk

Vorig jaar reeds waren Pogacar, Vingegaard en Evenepoel de renners die het Tour-podium inpalmden. Afwachten of dat dit jaar opnieuw zo zal zijn en of ze het spannend maken.