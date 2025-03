Boonen twijfelt aan Van Aert voor de E3, Bakelants ziet "grootste kwaliteit ook als handicap"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert staat vrijdag aan de start van de E3 Saxo Classic, na een hoogtestage van drie weken. Tom Boonen blijft zich daar vragen bij stellen, Jan Bakelants verdedigt Van Aert.

Op 2 maart reed Wout van Aert voorlopig zijn laatste wedstrijd met Kuurne-Brussel-Kuurne. Kort daarna vertrok hij op hoogtestage naar Tenerife, woensdag keerde Van Aert terug van het Spaanse eiland naar België.

Van Aert sloeg onder meer de Strade Bianche en Milaan-Sanremo over en dat zal hem parten spelen in de E3 Saxo Classic volgens Tom Boonen. "Harelbeke is technisch de moeilijkste koers van het voorjaar", zegt hij bij Wielerclub Wattage.

"Er zijn veel supersmalle baantjes waarop je 150 keer moet vechten voor je positie", weet de vijfvoudige winnaar. De E3 is de eerste koers van Wout in 4 weken. Hij zal tijd nodig hebben om in zijn ritme te komen."

Aanpak zoals WK veldrijden?

Jan Bakelants verdedigt echter de aanpak van Van Aert. "Wout kan heel sterk aan een plan vasthangen. Daardoor heeft hij ook al heel veel bereikt. Maar zijn grootste kwaliteit is misschien ook een handicap", moet Bakelants ook toegeven.

"Soms is het misschien goed om dat plan even los te laten en de intuïtie van het moment te volgen. Wout deed dat met het WK veldrijden. Maar hij heeft dat niet doorgetrokken naar het voorjaar."