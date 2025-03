Roger De Vlaeminck begrijpt enthousiasme over Tadej Pogacar niet: "Word er soms ziek van"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar komt dan toch aan de start van Parijs-Roubaix. Voor Roger De Vlaeminck is dat niet zo'n groot nieuws als voor de rest van de wielerwereld.

Na anderhalve maand van geruchten over een mogelijke deelname van Tadej Pogacar aan Parijs-Roubaix heeft de wereldkampioen woensdag dan toch de knoop doorgehakt. Hij staat op 13 april aan de start.

Het doet heel wat wielerharten sneller slaan, Pogacar is de laatste Tourwinnaar sinds Bradley Wiggins in 2015 die aan de start staat van Parijs-Roubaix. Bij Roger De Vlaeminck, vijfvoudig winnaar, is het enthousiasme minder groot.

De Vlaeminck over Pogacar en Parijs-Roubaix

"Ik vind dat allemaal normaal, hoor", zegt hij bij Sporza Daily. "Wij reden in onze tijd toch ook alle koersen? Ik reed minimaal 120 koersen, een 15-tal crossen en enkele zesdaagses", gaat De Vlaeminck verder.

De wielersport is sterk veranderd, maar daar lijkt De Vlaeminck het moeilijk mee te hebben. "Wat is dat toch met die renners? Ze verdienen veel meer geld, maar ze moeten niet zeggen dat het te druk is."

Volgens De Vlaeminck heeft hij ook goed zijn boterham verdiend in de jaren '70 en '80, maar moest hij er dan ook veel voor koersen. Nu rijden de toppers gemiddeld zo'n 65 koersdagen per jaar. "Ik word er soms ziek van."