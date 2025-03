🎥 Mathieu van der Poel bespuwd tijdens de E3, vader Adrie heeft maar één boodschap

Mathieu van der Poel werd tijdens zijn solo in de E3 Saxo Classic bespuwd door een toeschouwer. Vader Adrie van der Poel is stellig in zijn reactie.

Net als vorig jaar steekt Mathieu van der Poel er opnieuw bovenuit in het klassieke voorjaar. Na Milaan-Sanremo won de Nederlander nu de E3 Saxo Classic en het lijkt erop dat niet iedereen hem dat succes gunt.

Op 31,5 kilometer van de streep, op de Karnemelkbeekstraat, werd Van der Poel bespuwd door een toeschouwer. Zelf merkte hij er niets van, maar het was wel duidelijk dat de man Van der Poel wilde raken.

Het is niet voor het eerst dat toeschouwers Van der Poel viseren. Vorig jaar kreeg hij bier over zich heen in de Ronde van Vlaanderen en werd er een petje naar zijn wiel gegooid in Parijs-Roubaix.

Adrie van der Poel wil zo'n toeschouwers niet op de koers

"Dat zijn mensen die beter niet naar de koers komen", reageerde Van der Poel er zelf op. Hij vreest ook dat het zich zal blijven herhalen, maar voor de mensen die eraan denken om in de toekomst iets te doen heeft vader Adrie van der Poel toch een boodschap.

"Het hoort niet thuis in de sport", zei hij bij Sporza. "Als je met die intentie naar de koers komt, moet je thuisblijven. De dader identificeren is niet zo moeilijk, de politie moet er hem toch eventjes op wijze dat dit niet thuishoort in het dagelijkse leven."