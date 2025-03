Jasper Stuyven trekt logische conclusie na sterke E3 Saxo Classic van Lidl-Trek

Jasper Stuyven heeft in de E3 Saxo Classic getoond dat hij klaar is voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Hij sprintte in Harelbeke naar de vijfde plaats.

In Milaan-Sanremo zat Jasper Stuyven al goed mee vooraan en werd hij als tweede Belg 23ste. Op de Vlaamse kasseien, waar hij nog beter tot zijn recht komt, heeft Stuyven bewezen dat hij klaar is voor de komende weken.

Al begon de E3 Saxo Classic wel atypisch doordat er na tien kilometer al een breuk kwam in het peloton door een valpartij. Stuyven zat in de eerste groep, de tweede groep met Van der Poel, Van Aert en Pedersen volgde op een gegeven moment op drie minuten.

"Ik zat rustig in de eerste groep", zei Stuyven achteraf bij VTM. "Na de Taaienberg zat ik in een groep (met Wellens, Tarling, Jorgenson en Trentin, nvdr.) achter Mads (Pedersen, nvdr.), waar ik weinig moest doen."

Stuyven sprint naar vijfde plaats in E3 Saxo Classic

"Op de Tiegemberg wel nog iets geprobeerd, maar daarna was het wind vol tegen en was alleen zitten niet echt het beste." En dus werd het achter Van der Poel, Pedersen en Ganna nog een sprint om de vierde plaats, die Stuyven verloor van C. Pedersen.

"Ik ben heel tevreden met mijn vijfde plaats, mijn gevoel is goed en het team in de breedte was ook goed dus we keren gelukkig terug richting ploegbus en hotel." Zondag rijdt Stuyven ook Gent-Wevelgem, waar ook Jonathan Milan aan de start staat.