Mathieu van der Poel demonstreert in de E3 Saxo Classic, Wout van Aert moet zich zorgen maken

Mathieu van der Poel heeft zijn favorietenrol voor Ronde van Vlaanderen kracht bijgezet in de E3 Saxo Classic. Wout van Aert speelde nooit een rol van betekenis.

De E3 Saxo Classic ontplofte al snel door een valpartij in het midden van het peloton. Er ontstonden twee grote groepen, met in de tweede groep alle grote favorieten zoals Van der Poel, Van Aert, Ganna en Pedersen.

Het eerste peloton, met daarin Jorgenson, trok stevig door en zette Van der Poel en co op een achterstand van bijna drie minuten. Alpecin-Deceuninck zette zich op kop van het tweede peloton, terwijl Visma-Lease a Bike ook mee tempo maakte in het eerste peloton.

Het verschil zakte echter stelselmatig en op 110 kilometer van de streep kwam alles weer samen. Het was nu wachten op de Taaienberg op zo'n 80 kilometer van de streep. Daar gooide Pedersen een bommetje, enkel Van der Poel kon volgen.

Van der Poel domineert, Van Aert speelt geen rol

Ganna kon nog bij de twee komen aansluiten, Van Aert was te ver opgedraaid op de Taaienberg en kwam nooit meer in koers. Van der Poel, Ganna en Pedersen stoomden door en kwamen bij Casper Pedersen en Aimé De Gendt.

Er kwam nog een tegenreactie van Jorgenson, Wellens, Stuyven, Tarling, Küng en Trentin, maar zij kwamen nooit meer vooraan. Op de Paterberg nam Pedersen het initiatief, Van der Poel en Ganna volgden nog.

Op de Oude Kwaremont nam Van der Poel het heft in handen, C. Pedersen en De Gendt kraakten als eersten. Daarna was Ganna aan de beurt, Pedersen als laatste. Het werd een strijd van man tegen man, waarin Van der Poel duidelijk de sterkste was.

De Nederlander reed seconde per seconde weg van Pedersen, het verschil liep uiteindelijk op tot meer dan een minuut. Een tweede zege op rij in de E3 Saxo Classic kwam nooit in gevaar voor Van der Poel. Hij lijkt klaar voor een vierde zege in de Ronde van Vlaanderen.

