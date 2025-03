Mathieu van der Poel reageert op de opvallende beslissing van Tadej Pogacar en zegt of hij hem vreest

Mathieu van der Poel is voorlopig de heerser van de klassiekers. Zeker als Pogacar niet meedoet, is de dominantie van de Nederlander plots heel groot. De deelname van Pogacar aan De Ronde en Parijs-Roubaix zou voor meer spanning in die wedstrijden moeten zorgen.

De kogel is eindelijk door de kerk: UAE heeft aangekondigd dat Pogacar wel degelijk ook Parijs-Roubaix zal rijden. "Het is natuurlijk geen grote verrassing", is Van der Poel niet verbaasd door de beslissing van die andere coureur van wereldklasse. "Het was eerder een verrassing dat hij de E3 niet reed, omdat hij dan wel wilde meedoen aan Parijs-Roubaix. Dat hij zondag Gent-Wevelgem zou overslaan, dat zou ik nog begrijpen."

Van der Poel is dus niet helemaal mee met de theorie van Pogacar maar geeft de Sloveen het respect dat hij verdient. "Hij zal zeker één van de belangrijke tegenstanders in Parijs-Roubaix. Nee, ik vind het helemaal niet jammer dat hij Parijs-Roubaix gaat rijden. Ik heb genoten van onze strijd in Milaan-Sanremo. Ik koers altijd heel graag met de sterkste renners en zeker met hem. Je weet dat hij altijd iedereen zal proberen lossen."

Pogacar maakte indruk in 'Roubaix-rit' in de Tour

Heel vaak lukt hem dat ook als hij er zijn zinnen op zet. "Als je zijn wiel kan houden, ben je dan al vrij dicht bij de overwinning", heeft Van der Poel een logische redenering in huis. "Natuurlijk heeft hij in Parijs-Roubaix niet de hellingen om het verschil te maken, maar we zagen allemaal een paar jaar geleden dat hij het behoorlijk goed deed in de 'Roubaix-rit' in de Tour de France."

Bij het horen van al die lovende commentaren over Pogacar zou je nog bijna denken dat Van der Poel angst voor hem heeft. Dat zou een slechte lezing van de feiten zijn, want Van der Poel weet dat angst een slechte raadgever is. "Neen, ik vrees hem niet op de kasseien. Uiteraard is hij iemand om rekening mee te houden. Als je hem vreest, is dat nooit een goed teken."

Van der Poel moet van niemand schrik hebben

Op basis van zijn recente prestaties moet Mathieu van der Poel dan ook voor niemand schrik hebben. Zelfs niet voor de wereldkampioen.